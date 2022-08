డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇంట్లో FBI సోదాలు... అమెరికా రహస్యాలున్నాయనే..

International

oi-Garikapati Rajesh

అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ న‌కు చెందిన ''మార్ ఎ లాగో'' ఎస్టేట్ లో ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్(FBI) సిబ్బంది తనిఖీలు చేపట్టారు. ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో దేశానికి సంబంధించిన రహస్య పత్రాలను ఇక్కడికి తరలించి దాచివుంటారనే అనుమానంతో ఈ సోదాలు జరిగాయి. అయితే సోదాలను అధికారులు ధ్రువీకరించన‌ప్ప‌టికీ ట్రంప్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం సోదాలు జరిగినట్లు వెల్లడించారు.

English summary

The staff of the Federal Bureau of Investigation (FBI) carried out inspections in the "Mar a Lago" estate of former US President Donald Trump.