యూఎస్ లో గన్ కల్చర్ .. ఒక బాలింత, పసికందుతో పాటు రెండురోజుల్లో 3 ఘటనల్లో 11 మంది మృతి

International

oi-Dr Veena Srinivas

అమెరికాలో గన్ కల్చర్ పెరిగిపోతోంది. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. తాజాగా శని ,ఆదివారాల్లో మూడు వేర్వేరు చోట్ల జరిగిన కాల్పుల్లో పదకొండు మంది మృతి చెందారు. సైకోలు తుపాకీలతో వీరంగం వేస్తూ అభం శుభం తెలియని వారి ప్రాణాలను తోడేస్తున్నారు. ఫ్లోరిడా, హోస్టన్, వాషింగ్టన్ లలో జరిగిన ఘటనలు స్థానిక ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఫ్లోరిడాలోని లేక్ ల్యాండ్ లో ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఓ సైకో తుపాకీతో స్వైరవిహారం చేయడంతో నలుగురు మృతి చెందారు.

యూఎస్ లో కరోనా కల్లోలం: ఆస్పత్రుల్లో ఆక్సిజన్ కొరత; డెల్టా వేరియంట్ దెబ్బకు ప్రజలు విలవిల

English summary

Gun culture is on the rise in America. Eleven people were killed in three separate shootings on Saturday and Sunday. Psychos are wielding guns and taking the lives. Incidents in Florida, Houston, and Washington are causing panic among local people. Four people have been killed after a psycho was shot dead in Lake land, Florida, early Sunday morning