oi-Garikapati Rajesh

అల్ ఖైదా చీఫ్ అల్ జ‌వ‌హ‌రీ హ‌త‌మ‌వ‌డంతో ఆయ‌న స్థానంలో కొత్త అధినేత‌గా బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్ట‌బోయేదెవ‌ర‌న్న ప్ర‌శ్న ఇప్పుడు అన్నిదేశాల్లో త‌లెత్తింది. ప్ర‌స్తుతం అల్ ఖైదాలో అగ్ర‌నేత‌లుగా ఉన్న సైఫ్ అల్ అదెల్‌, యాజిద్ మెబ్రాక్‌, అబ్దుల్ రెహ్మాన్ అల్ మ‌ఘ్రేబీ, అల్ ష‌బాబ్ సంస్థ‌కు చెందిన అహ్మ‌ద్ దిరియేల పేర్లు ప్ర‌ధానంగా విన‌ప‌డుతున్నాయి. వీరిలో సైఫ్ అల్ అదెల్ పేరు ప్ర‌ధానంగా విన‌ప‌డుతోంద‌ని అంత‌ర్జాతీయ వ్య‌వ‌హారాల నిపుణులు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు.

English summary

International affairs experts are of the opinion that the name of Saif Al Adel is being heard as the chief of Al Qaeda