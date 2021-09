తాలిబన్లపై భారత్ ప్లాన్ ఇదే ? ఆప్ఘన్ చుట్టూ వలయం-రష్యా సాయంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేలా..

International

oi-Syed Ahmed

ఆప్ఘనిస్తాన్ లో మారుతున్న పరిస్ధితులు భారత్ సహా ఆప్ఘన్ చుట్టు పక్కల ఉన్న జేశాలకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్, అల్ ఖైదా సాయంతో తాలిబన్లు పన్నుతున్న వ్యూహాలు భారత్ కు రేపు ఇబ్బందికరంగా మారబోతున్నాయి. అందుకే వాటిని కౌంటర్ చేసేందుకు భారత్ కూడా వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో రష్యా సాయం తీసుుకునేందుకు భారత్ చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. దీంతో తాలిబన్లకు, పరోక్షంగా పాకిస్తాన్ కు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రూట్ క్లియర్ అవుతోంది. త్వరలో ఈ ఆపరేషన్ ప్రారంభం కాబోతోంది.

English summary

india and russia join hands to face taliban's islamization plans in outside afghanistan in their latest meeting. for this russia to help india to get support of central asian republics.