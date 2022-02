రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం: భారతీయ విద్యార్థులు, పౌరులకు కీలక ఆదేశాలు: స్వదేశానికి రావాలంటూ

International

oi-Chandrasekhar Rao

కీవ్: యూరోపియన్ దేశం ఉక్రెయిన్‌లో నెలకొన్న తాజా పరిణామాలు యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపిస్తోన్నాయి. రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య కొద్దిరోజులుగా చోటు చేసుకుంటూ వస్తోన్న ఘర్షణ- మరింత తీవ్రరూపాన్ని దాల్చింది. ఏ క్షణమైనా ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా సైనిక చర్యకు దిగే అవకాశాలు ఉన్నాయనే అంచనాలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి. ఉక్రెయిన్ సరిహద్దులకు పెద్దఎత్తున తన సైన్యాన్ని, ఆయుధ సంపత్తిని తరలించింది రష్యా. ఇప్పటికే రెండు లక్షల మందికి పైగా సైన్యాన్ని తరలించింది. వారి సంఖ్యను మరింత పెంచుతూ పోతోంది.

English summary

Embassy of India issued a travel advisory for Indian Nationals in Ukrain and asks students, especially those whose stay is not essential, to return to India.