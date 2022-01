International

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యానికి అధ్యక్షుడైనా తనకు భావోద్వేగాలు, ఆగ్రహావేశాలు, అసహనం ఉంటుందని జో బైడెన్ నిరూపించుకున్నారు. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న తరువాత ఆయన ఎమోషన్ అయ్యారు. ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి తన స్వస్థలం డెలావర్‌లోని విల్మింగ్టన్ నుంచి బయలుదేరి వెళ్లడానికి ముందు ఏర్పాటుచేసిన సభలో స్థానికులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించే సమయంలో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

#WATCH | US President Joe Biden appeared to be caught on a hot mic after a journalist asked him a question related to inflation at the end of his press conference (Video Courtesy: C-Span) pic.twitter.com/ZJCP7X3QZS

English summary

US President Joe Biden used an epithet to describe a reporter who shouted a question about inflation during a White House meeting with members of his Cabinet on competition and pricing.