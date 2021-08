International

వాషింగ్టన్: ఇస్లామిక్ దేశం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబన్ల దురాక్రమణలోకి వెళ్లినప్పటి నుంచీ- ప్రపంచ దేశాలు ఏదైతే జరక్కూడదని భావిస్తోన్నాయో.. అలాంటి పరిస్థితులే అక్కడ నెలకొంటోన్నాయి. అనుమానాలు, భయాందోళనలకు తగ్గట్టే ఆఫ్ఘన్‌‌లో అవాంఛనీయ వాతావరణం నెలకొంది. ఉగ్రవాదులకు అడ్డగా మారింది. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అమెరికా, నాటో బలగాల చేతుల్లో ఒకింత సురక్షితంగా కనిపించిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్.. ఇప్పుడు అల్లకల్లోలంగా మారింది.

On Afghanistan crisis, US President Joe Biden on Saturday (local time) warned that another terror attack at Kabul airport is highly likely in the next 24-36 hours.