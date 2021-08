కాబుల్ నరమేధం వెనుక అలాంటి కుట్రకు నో ఛాన్స్: ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం: జో బైడెన్

International

వాషింగ్టన్: ఇస్లామిక్ దేశం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ రాజధాని కాబుల్ విమానాశ్రయం వద్ద చోటు చేసుకున్న మారణహోమం అన్ని దేశాలను ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. భయానక ఉగ్రవాద సంస్థ ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ లెవాంట్-ఖొరాసన్ ప్రావిన్స్ (ISIS-K) ఈ దాడికి పాల్పడింది. ఈ ఘటనలో 13 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. పలువురికి గాయాలయ్యాయి. అదే సమయంలో కాబుల్‌లో సంభవించిన మరో బాంబుదాడిలో 60 మది మరణించారు.

English summary

US President Joe Biden said that there in no evidence that the Taliban colluded with Islamic State terrorists in carrying out the human bomb attacks at Kabul airport.