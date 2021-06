Kim Jong Un: ఉత్తర కొరియాకు పెద్ద కష్టం.. బయటపడే మార్గాలు వెతకాలన్న కిమ్ జోంగ్ ఉన్..

International

oi-Srinivas Mittapalli

ఉత్తర కొరియాకు పెద్ద కష్టమొచ్చి పడింది.దేశంలో ఆహార కొరత నెలకొనే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ పార్టీ కేంద్ర కమిటీతో సమావేశమై దీనిపై చర్చించారు. దేశం ఆహార కొరత నుంచి బయటపడే మార్గం కనుగొనాలని పార్టీ నేతలను,అధికారులను కోరారు. పరిస్థితులు దిగజారకముందే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను పెంచే మార్గాలను కనుగొనాలని సూచించారు. నిజానికి గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఉత్తర కొరియా ఆదాయం కొంత మేర పెరిగినా... ఆహార ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడంతో దేశం ఆకలితో అలమటించే పరిస్థితి నెలకొంది.

English summary

North Korea's leader Kim Jong Un told the plenary meeting of the Workers' Party of Korea on Wednesday that the country could face a tense food situation due to floods triggered bytyphoons , the state-run KCNA news outlet reported