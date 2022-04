internet shakes a photo:తల్లి నీకు వందనం, పసిగుడ్డును లాలిస్తూ చదువుతోన్న చిన్నారి..

International

oi-Shashidhar S

జీవితం.. ఎన్నో మలుపులు, కష్టాలు... ఓపికగా లీడ్ చేయడమే. మరికొందరినీ అయితే ఆ భగవంతుడు చిన్న చూపు చూస్తాడు. మంచి ఏదో.. చెడు ఏదో తెలియని వయస్సులోనే అష్టకష్టాలు పెడతాడు. అవును మణిపూర్‌కు చెందిన ఓ పదేళ్ల చిన్నారి వ్యధ ఇదీ. ఆమె కష్టానికి సంబంధించిన ఫోటోను షేర్ చేయడంతో.. ఇంటర్నెట్ షేక్ అవుతుంది.

English summary

child taking care of their younger sibling is one of the most heartwarming things to see as it shows their compassion and sense of responsibility at such a tender age