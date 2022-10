International

oi-Shashidhar S

దక్షిణ కొరియాలో హలొవెన్ ఫెస్టివల్‌లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ చిన్న వీధి మధ్య తొక్కిసలాట జరిగింది. దీంతో అక్కడ ఉన్నవారికి చాలా మందికి గుండె పోటు వచ్చింది. పదుల సంఖ్యలో చనిపోయారు. వంద మంది వరకు గాయపడ్డారు. దేశంలో గల అధికార అగ్నిమాపక సిబ్బంది (చొయ్ చియన్ సిక్) గాయపడ్డవారి వివరాలను తెలియజేసింది.

ఇటవన్ లీజర్ జిల్లాలో జరిగిన ఘటనలో 100 మంది వరకు గాయపడ్డారని.. వారిలో 50 మంది గుండెపోటు వచ్చిందని తెలిపారు. హామిల్టన్ హోటల్ వద్ద ఒక్కసారిగా రష్ పెరిగిందట. దీంతో చాలా మందికి గుండెపోటు వచ్చిందని రిపోర్ట్ చేసింది. వెంటనే 400 మంది అత్యవసర సహాయక సిబ్బంది, 140 వాహనాలు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను చేపడుతున్నాయి.

ఎంత మంది చనిపోయారనే అంశంపై అధికారులు తెలియజేయడం లేదు. ఆ వీడియోలో పడిపోయిన వారికి సీపీఆర్ చేయడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఎల్లో బ్లాంకెట్‌లలో గాయపడిన వారిని తీసుకెళుతున్నారు. గాయపడ్డవారికి మెరుగైన చికిత్స ఇవ్వాలని దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు వూన్ సూక్ వొయి అధికారులను ఆదేశించారు. వైద్య సేవలు అందించడం లోటు రానీయొద్దని వైద్యారోగ్యశాఖకు స్పష్టంచేశారు.

English summary

100 people were injured and an unspecified number were feared dead after being crushed by a large crowd pushing forward on a narrow street during Halloween festivities in the capital Seoul.