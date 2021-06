Viral Video: వీధుల్లో కుల్ఫీ అమ్ముతున్న ట్రంప్-అసలు కథ వేరే-ఫిదా అవుతున్న నెటిజన్లు

International

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రపంచంలో మనుషులను పోలిన మనుషులు ఉండటం సహజం. సామాన్యుల సంగతి పక్కనపెడితే... అచ్చు సెలబ్రిటీలను పోలి ఉండే వ్యక్తులు ఇట్టే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు.

ఈరోజుల్లో ఇంటర్నెట్ పుణ్యమాని అలాంటి వ్యక్తులు ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఉన్నా.. వారి ఫోటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. తాజాగా పాకిస్తాన్‌కి చెందిన ఓ కుల్ఫీ వ్యాపారి ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్నాడు. కారణం... అతను అచ్చు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను పోలి ఉండటమే. పైగా అతని సింగింగ్ టాలెంట్‌ నెటిజన్లను ఫిదా చేస్తోంది.

English summary

A man who is similar to former US President Donald Trump has been shaking up the internet.His singing video has gone viral on social media. The man was a Kulfi seller from Pakistan.