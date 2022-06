International

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి సస్పెన్షన్‌కు గురైన నాయకురాలు నుపుర్ శర్మ.. మహ్మద్ ప్రవక్త మీద చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల అరబ్ దేశాలు ఈ వ్యాఖ్యలకు అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తోన్నాయి. తమ నిరసనలను తెలియజేస్తోన్నాయి. తమ దేశాల్లోని భారత రాయబారులు, హైకమిషనర్లకు సమన్లను జారీ చేశాయి. వారి నుంచి వివరణ కోరాయి. అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల దేశం తరఫున వివరణలను కోరుతున్నాయి.

Our response to media queries regarding recent statement by General Secretariat of the OIC: https://t.co/961dqr76qf pic.twitter.com/qrbKgtoWnC

English summary

India on Monday hit out at the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) for its criticism of the country in the wake of the alleged derogatory remarks made against Prophet Mohammed by two BJP functionaries