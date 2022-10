పుతిన్ సంచలన నిర్ణయం - కీలక డిక్రీ మీద సంతకం..!!

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య నెలల తరబడి కొనసాగుతున్న యుద్ధంలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటోన్నాయి. ఫిబ్రవరి 24వ తేదీన ఆరంభమైన యుద్ధానికి అంతు ఉండట్లేదు. నిరాటంకంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఉక్రెయిన్ తూర్పు ప్రాంతంలోని పలు నగరాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. వేలాదిమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అదే స్థాయిలో ఆస్తినష్టం సంభవించింది. ఏ దేశం కూడా వెనక్కి తగ్గట్లేదు. రష్యా సాగిస్తోన్న దాడులను ఉక్రెయిన్ సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటోంది.

English summary

Army General Sergey Surovikin has been appointed to command the joint group of forces in the area of the special military operation in Ukraine based on the Russian defence ministers decision.