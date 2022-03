Russia VS Ukraine: భారత్ కు వార్నింగ్ ఇచ్చిన అమెరికా, డిస్కౌంట్ ఆయిల్ కోసం రిస్క్ లో పడోద్దు!

International

oi-Mallikarjuna

న్యూయార్క్/న్యూఢిల్లీ: ఉక్రెయిన్ పై విరుచుకుపడి తన ప్రతాపం చూపిస్తున్న రష్యాను ఒంటరి చెయ్యాలని ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. అయితే అగ్రదేశం అమెరికా సూచనలను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా భారత్ వ్యూహాత్మకంగా రష్యాతో సంబంధాలు నెరుపుకుంటున్నాయని అమెరికాతో పాటు దాని మిత్రపక్షదేశాలు భారత్ మీద మండిపడుతున్నాయి. భారత వైఖరి ఏమిటో మాకు అర్థం కావడం లేదని అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా దేశాలు నిప్పులు చెరుగుతున్నాయి.

రష్యా మీద ఆధారపడటం భారత్ తగ్గించుకోవాలని అమెరికా దాని మిత్రపక్ష దేశాలు భారతదేశం మీద మండిపడుతున్నాయి. రష్యా నుంచి భారత్ చౌకగా (డిస్కౌంట్) చమురు కొనుగోలు చెయ్యాలని భారత్ ప్రయత్నిస్తున్నదని అమెరికా దాని మిత్రపక్ష దేశాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. రష్యాను ఒంటరి చెయ్యడానికి మాకు సహకరించాలని అమెరికా భారత్ ను పరోక్షంగా హెచ్చరించింది. రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్ రోవ్ భారత్ పర్యటనకు వస్తున్న నేపథ్యంలో అమెరికా దాని మిత్రపక్షాలు చేసిన విమర్శలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి.

English summary

Russia VS Ukraine: As Russian foreign minister Sergey Lavrov arrives in India amid the Russia-Ukraine war continuing with no sign of abatement, the United States said India should not increase its oil imports from Russia and it could expose New Delhi to a great risk.