Elon Musk కు ఊహించని షాక్; ట్విట్టర్ చీఫ్ గా తప్పుకుంటారా?

ప్రపంచ కుబేరుడు, టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ గురించి తెలియని వారు ఉండరు. ఆయన ఏది చేసినా సంచలనమే. ఇటీవల కాలంలో ఆయన చేస్తున్న ట్వీట్లు మరింత సంచలనంగా మారుతున్నాయి. ట్విట్టర్ ను తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఎలాన్ మస్క్ చేసిన మార్పులు అనేక సంచలనాలకు కారణంగా మారాయి. ఇక ట్విట్టర్ లోనూ ఖాతాదారుల పై భారం పెంచుతూ ఆయన సంచలనాత్మక నిర్ణయాలు చర్చనీయాంశం అయ్యాయి. బ్లూ టిక్ కి ఛార్జ్ పెంచడం వంటి నిర్ణయాలపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Elon Musk Should step down as Twitter chief? Users shocked him in the poll he conducted on Twitter. More than half voted for him to quit. With this, it became interesting whether he will step down as CEO of Twitter.