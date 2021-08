International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌ను ఆక్రమించి ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్స్ రాజ్యాన్ని స్థాపించిన తాలిబన్లు ఒక్కొక్కటిగా ఫత్వాలు జారీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే హెరాత్ ప్రావిన్స్‌లో కోఎడ్యుకేషన్‌పై నిషేధం విధించిన తాలిబన్లు.. తాజాగా మ్యూజిక్‌పై నిషేధం విధించారు. టీవీ,రేడియో ఛానెళ్లలో మహిళలు పనిచేయడంపై నిషేధం ప్రకటించారు. ఆఫ్గన్‌ను ఆక్రమించాక ఏర్పాటు చేసిన తొలి ప్రెస్‌మీట్‌లో మహిళలకు ఉద్యోగ అవకాశాలపై సానుకూలంగా స్పందించిన తాలిబన్లు... ఇప్పుడు తమ అసలు బుద్ది ప్రదర్శిస్తున్నారు.తాలిబన్లు చెప్పిన శాంతి వచనాలు,స్వేచ్చ,భద్రత వట్టి మాటలేనని తేలిపోయింది.

English summary

The Taliban, which invaded Afghanistan and founded the Islamic Emirates, has been issuing fatwas one by one. The Taliban have already banned co-education in the province. Recently, music has been banned.