అమెరికా నిష్క్రమణ-తాలిబన్ల సంబరాలు-కాచుకుని ఉన్న 2వేల మంది ఐసిస్-బైడెన్ పిరికితనమంటున్న రిపబ్లికన్లు

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో అమెరికా యుద్ధం ముగిసింది. ఆఫ్గన్ గడ్డపైనుంచి తమ సేనలను అమెరికా పూర్తిగా ఉపసంహరించుకుంది. చెప్పినట్లుగానే ఆగస్టు 31 లోపు సైన్యంతో పాటు అమెరికన్ పౌరుల తరలింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. ఇప్పుడిక ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో తాలిబన్లను నిలువరించగల శక్తి అంటూ ఏదీ లేదు. అందుకే ఈ సందర్భాన్ని వారు ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. తమకు పూర్తి స్వాతంత్య్రం లభించిందని ప్రకటించారు. బాణసంచా పేలుస్తూ ఆనందోత్సాహాల్లో మునిగిపోయారు.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv , @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

English summary

The American war in Afghanistan is over. The United States has completely withdrawn its troops from Afghan soil. As mentioned, the evacuation of American civilians along with the military was completed by August 31. There is currently no force in Afghanistan that can stop the Taliban.