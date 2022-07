Taliban: తాలిబన్ వ్యవస్థాపకుడి కారు 21 ఏళ్ల క్రితం భూమిలో పూడ్చిపెట్టి ఇప్పుడు బయటకు తీశారు, ఎందుకంటే !

International

oi-Mallikarjuna

కాబూల్/అఫ్గానిస్తాన్: 9/11 ఘటన తరువాత అమెరికా బలగాలు అఫ్గానిస్తాన్ పై జరిపిన దాడుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి తాలిబన్ వ్యవస్థాపకుడు ముల్లా ఒమర్ వాడిన ఓ కారును 21 ఏళ్ల తరువాత భూమిలో నుంచి తాలిబన్లు బయటకు తీశారు. అమెరికా బలగాల దాడుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ముల్లా ఒమర్ ఇదే కారు వాడి చివరికి తప్పించుకున్నారు. తాలిబన్ వ్యవస్థాపకుడు ముల్లా ఒమర్ టయోటా కరోలా తెల్లరంగు కారును చాలా సంవత్సరాలు ఉపయోగించాడు. ముల్లా ఒమర్ కు గుర్తుగా ఈ కారును 2001లో అఫ్గానిస్తాన్ లోని జాబుల్ ప్రావిన్స్ లోని ఓ గ్రామం సమీపంలోని తోటలో పాతిపెట్టారు. ఇప్పుడు ముల్లా ఒమర్ ఉపయోగించిన ఈ తెల్లరంగు టయోటా కరోలా కారును తాలిబన్లు బయటకు తియ్యడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

The Taliban want to keep Mullah Omar's car in the Afghan National Museum . #Afghanistan pic.twitter.com/3UrWrDw5Zv

English summary

Taliban: The car used by Taliban founder Mullah Omar to escape being targeted by U.S. forces after the 9/11 attacks has been excavated in eastern Afghanistan, where it lay buried for more than two decades.