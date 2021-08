కాబూల్ ఎయిర్ పోర్ట్ కు ఉగ్రవాద దాడి ముప్పు ; వదిలి వెళ్ళాలని యుకె, యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా పౌరులకు అలెర్ట్ !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. తాలిబన్లు ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను వశం చేసుకోవడంతో అక్కడ మళ్లీ ఆటవిక పాలన మొదలైంది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటూ బ్రతుకుతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను తాలిబన్లు ఆక్రమించుకోవడంతో తాలిబన్ల రాక్షస పాలన తట్టుకునే ఓపిక లేక ఎలాగైనా దేశాన్ని వదిలి వెళ్లాలని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రజలు విఫల యత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వేల మంది ఇతర దేశాలకు తరలిపోయారు. ఇంకా అనేక మంది కాబూల్ విమానాశ్రయం వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. అమెరికా సైనికులను అభ్యర్థిస్తున్నారు.

English summary

The UK, US and Australia have warned of a possible terrorist attack on Kabul airport in afghanistan. People are being urged not to travel for this reason. Those gathered outside the airport were advised to move to a safer area immediately.