అబార్షన్లపై యూఎస్ సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు: కలచి వేసింది..గుండె పగిలింది: జో బైడెన్

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: అబార్షన్లపై అమెరికా అత్యున్నత న్యాయస్థానం సంచలన తీర్పు వెలువడించింది. ఈ తీర్పును ఆ దేశాధ్యక్షుడు జో బైడెన్ వ్యతిరేకించారు. శాడ్ డేగా అభివర్ణించారు. ఇదే అంతిమ తీర్పు కాబోదనీ వ్యాఖ్యానించారు. అబార్షన్లకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తోన్న లక్షలాది మంది మహిళలు.. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పును స్వాగతించారు. పరస్పరం అభినందనలు తెలుపుకొన్నారు. అమెరికా చరిత్రలో మరిచిపోలేని రోజుగా పేర్కొన్నారు.

English summary

The US Supreme Court on Friday ended the right to abortion in a seismic ruling that shreds half a century of constitutional protections on one of the most divisive and bitterly fought issues in American political life.