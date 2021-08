కాళ్ళకు బూట్లు వేసుకునే టైమ్ కూడా లేదు, ఖజానా చోరీ అబద్దం : యూఏఈలో ఉన్నా : అష్రఫ్ ఘనీ

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ దేశ అధ్యక్షుడుగా ఉన్న అష్రఫ్ ఘనీ, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను తాలిబన్లు వశం చేసుకోవడంతో దేశాన్ని వదిలి పారిపోయాడు. ఆపై ఆయన అనేక విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రజలను వదిలి ఆయన తన స్వార్ధం కోసం పారిపోయాడని విమర్శించిన వారు లేకపోలేదు . అయితే ఆయన దేశాన్ని వదిలి పారిపోయే క్రమంలో పెద్ద ఎత్తున డబ్బుతో పారిపోయాడని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. రష్యన్ రాయబార కార్యాలయం ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. అందుకు తమ వద్ద ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయని పేర్కొంది. ఇక తాజాగా మరోమారు ఆయనపై ఖజానా చోరీ ఆరోపణల నేపధ్యంలో ఆయనను అరెస్ట్ చెయ్యాలని తజకిస్తాన్ లోని ఆఫ్ఘన్ ఎంబసీ ఇంటర్ పోల్ పోలీసులను కోరనున్నట్టు వెల్లడించింది . అసలు ఆయన ఇంతకీ ఎక్కడ ఉన్నాడు అని చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో అష్రఫ్ ఘనీ తనపై వస్తున్న ఆరోపణలకు సమాధానం ఇచ్చారు.

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘనీని అరెస్ట్ చెయ్యాలన్న తజికిస్తాన్‌లోని ఆఫ్ఘన్ ఎంబసీ .. రీజన్ ఇదే !!

English summary

Former Afghan President Ashraf Ghani has responded to allegations that Ashraf Ghani fled from Afghanistan with Rs 1255 crore. He denied the allegations against him. Ashraf Ghani clarified that he had taken refuge in the United Arab Emirates and that he had to leave the country just to prevent bloodshed. He also said that there was no time to leave the slippers from the feet and put on the shoes and that the treasury theft was a lie. Ashraf Ghani revealed that he was in the UAE and was trying to come to Afghanistan.