రష్యా వెనుకంజ: దూకుడుకు సడన్ బ్రేకులు: ఉక్రెయిన్ సైన్యం కీలక ప్రకటన

International

oi-Chandrasekhar Rao

కీవ్: రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య ఆరంభమైన యుద్ధం అయిదో రోజుకు చేరుకుంది. రాజధాని కీవ్‌ను తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నాలు సాగిస్తోన్న రష్యా సైన్యానికి అనూహ్యంగా ప్రతిఘటన ఎదురవుతోంది. కీవ్‌ను చుట్టుముట్టి మూడు రోజులు అవుతున్నప్పటికీ.. దాన్ని స్వాధీనం చేసుకోలేకపోతోన్నాయి రష్యన్ బలగాలు. ఊహించని విధంగా ఉక్రెయిన్ ఎదురుదాడికి దిగడంతో చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో ప్రాణనష్టాన్ని చవి చూడాల్సిన పరిస్థితిని చవి చూస్తోన్నాయి.

English summary

The Ukrainian military says that Russian troops have slowed down “the pace of the offensive,” as Russia’s war against Ukraine enters its fifth day