భారత్ పై అమెరికా సీరియస్-తటస్ధం పేరుతో రష్యాకు మద్దతా ? దౌత్యమార్గాల్లో తీవ్ర అభ్యంతరం

International

oi-Syed Ahmed

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా దండయాత్ర విషయంలో భారత్ అనుసరిస్తున్న వైఖరిపై అంతర్జాతీయంగా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉక్రెయిన్ లో తమ దేశ పౌరులు అష్టకష్టాలు పడుతున్నా ఆ దేశానికి మద్దతివ్వకుండా తటస్ధ వైఖరి పేరుతో రష్యాకు అండగా నిలవడంపై యూఎస్ వంటి దేశాలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా తన అసంతృప్తిని భారత దౌత్యవేత్తలకు తెలియజేసినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

US seems to be serious on india and uae's stand on russia-ukraine crisis and said they werew in russia's camp.