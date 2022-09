Viral video:చిన్నారి సృజన సూపర్, కర్రలతో జేసీబీ, వావ్ అంటోన్న నెటిజన్లు

International

oi-Shashidhar S

సృజనకు కొదువ లేదు. అయితే ఏ ఒకరికో సొత్తు కాదు. ఆలోచనలను ఆవిష్కరిస్తే చాలు. అందుకే చిన్న, పెద్ద తేడా లేదు. బీద, ధనిక అనే బేధం లేనే లేదు. ఎక్కడో తెలియదు కానీ.. ఓ బుడ్డొడు.. ఏకంగా బల్డొజర్ (జేసీబీ)ని.. కర్రలతోనే తయారు చేశాడు. దానితో మట్టిని కూడా తీస్తున్నాడు. ఆ వీడియో ఒకరు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్ అవుతుంది. చాలా మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఆ వీడియోను చూడండి.

English summary

young boy can be seen using a makeshift bulldozer that he designed out of wooden sticks. It had the necessary levers to dig up mud and even had a place for the boy to sit and operate.