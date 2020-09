News

oi-Chandrasekhar Rao

దుబాయ్: ముంబై ఇండియన్స్ ఆల్‌రౌండర్ హార్థిక్ పాండ్యా ప్రస్తుతం ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహజ్వాలలకు బలి అవుతున్నాడు. మొన్నటికి మొన్నే ఓ మ్యాచ్‌లో హిట్ వికెట్‌గా వెనుదిరగడంతోనే అతనిపై ఆశలను వదిలేసుకున్న ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానులు.. సూపర్ ఓవర్‌లో దారుణంగా ఆడటం పట్లా మండిపడుతున్నారు. సూపర్ ఓవర్‌లో భారీ స్కోరు సాధించేంతటి సీన్ హార్ధిక్ పాండ్యాకు లేదని, అతను ఓ ఓవర్ రేటెడ్ ఆల్‌రౌండర్ అంటూ చెడుగుడు ఆడుతున్నారు. ఒక్క పరుగు తేడాతో సెంచరీ మిస్ అయిన ఇషాన్ కిషన్‌ను కాదని సూపర్ ఓవర్‌లో హార్ధిక్‌ను ఆడించడం పట్ల రోహిత్ శర్మనూ వదలట్లేదు.

After seeing yesterday's match b/w Mumbai & Bangalore- 1. We have Wicket keeper Batsmen like KL Rahul, Ishan Kishan, Sanju Samson but Virat is giving a million chances to Rishav Pant. 2. Hardik is overrated. Krunal is underrated. 3.Bumrah is the best bowler for Super-over.

Hardik Pandya is not bowling

Hardik Pandya is not scoring runs

Hardik Pandya can't even hit a ball in the super over.

If he continues this then probably he doesn't deserve his spot in the Indian team.