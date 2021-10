పవన్ కొత్త నినాదం -కాపులు పెద్దన్న పాత్ర వహించాలి : రాజ్యాధికారం సాధించాలి- టీడీపీ సత్తా సరిపోకనే..!!

Rajahmundry

oi-Sai Chaitanya

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ రాజకీయాల్లో కొత్త సంచలన సమీకరణాలకు తెర లేపారు. వైసీపీ నేతలు యుద్దానికి సిద్దం కండి. మీరు నన్ను మానసికంగా అత్యాచారం చేసారు. రెచ్చగొట్టారు. ఏ యుద్దం కావాలో మీరే కోరుకోండి. ఇక తగ్గేది లేదని పవన్ తేల్చి చెప్పారు. ఇదే సమయంలో ఈ రాజకీయ శక్తులను తట్టుకోవటం టీడీపీకి సాధ్య పడటం లేదు. వారి సత్తా సరిపోవటం లేదు. అందుకే జనసేన రోడ్డు మీదకు వచ్చిందంటూ పవన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఇదే సమయంలో కాపు ..బలిజ..ఒంటరి..తెలగ కులాలు ఐక్యంగా పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలని పిలుపునిచ్చారు. బీసీలతో కలిసి..ఎస్సీలను కలుపుకుంటూ రాజ్యాధికారం సాధించాలంటూ..పవన్ రాజీకయంగా కొత్త సమీరణాలకు నాంది పలుకుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు.

English summary

Pawan Kalyan in his speech said that Kapu community should lead the state and that it was not possible with TDP,he had come.