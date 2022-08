Raksha Bandhan 2022: రాఖీ పౌర్ణమి విశిష్టత, పండుగ వెనుక ఉన్న చారిత్రక నేపధ్యం ఇదే!!

News

oi-Dr Veena Srinivas

రాఖీ పౌర్ణమి, రక్షాబంధన్, రాఖీగా పిలవబడే ఈ పండుగ సోదర సోదరీమణులు అత్యంత పవిత్రంగా, వారి బంధం పటిష్టంగా ఉండాలని జరుపుకునే పండుగ. సోదర సోదరీమణులు ఒకరికి ఒకరు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చే పండుగ. మానవ సంబంధాలకు, అనుబంధాలకు ప్రతీకగా నిలిచే పండుగ. ఈ పండుగను కొన్ని ప్రాంతాలలో శ్రావణ పౌర్ణమి లేదా జంధ్యాల పూర్ణిమ అని కూడా అంటారు. అన్నా చెల్లెళ్ళు , అక్కా తమ్ముళ్ళ మధ్య ప్రేమానురాగాలకు ప్రతీకగా జరుపుకునే పండుగ ఈ సంవత్సరం ఆగస్ట్ 11న వస్తుంది. అయితే ఈ ఏడాది ఆగస్ట్ 11, 12 తేదీలలో రాఖీ పండుగ జరుపుకోవటంపై గందరగోళం జరుగుతుంది.

English summary

Rakshabandhan is a festival celebrated by brothers and sisters to make their relationship strong.Rakshabandhan is also known as Rakhi festival or Rakhi pournami. This festival is comes in shravana masam.