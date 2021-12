సుప్రీంపై బ్రాహ్మణుల పెత్తనం: కొలీజియం..ఓ మిస్టరీ: ఎంపీ: ఆ స్పీచ్ సూపర్: వెంకయ్య ప్రశంస

India

న్యూఢిల్లీ: రాజ్య‌స‌భ స‌మావేశాల్లో కేర‌ళకు చెందిన కొత్త సభ్యుడు జాన్ బ్రిట్టాస్ చేసిన ప్రసంగం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. మూడు రోజుల కింద‌ట చేసిన ప్ర‌సంగం ఇప్పటికీ చర్చనీయాంశంగానే ఉంది. జాన్ బ్రిట్టాస్ రాజ్య‌స‌భ‌లో ప్రసంగించడం అదే తొలిసారి. తన తొలి ప్రసంగంలోనే ఆయన న్యాయ వ్యవస్థను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. కొలీజియం వ్యవస్థపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొలీజియం వల్ల న్యాయ వ్యవస్థ తన స్వేచ్ఛా, స్వాతంత్య్రాలను కోల్పోతోందని కుండబద్దలు కొట్టారు.

English summary

Kerala MP John Brittas pointed out how Justice Akil Kureshi was not elevated to Supreme Court, saying, "What was his crime? He was responsible for sending one of the powerful persons from this dispensation to jail."