50 మంది ఉద్యోగులకు కరోనా వచ్చినా 24X7 పనిచేస్తున్నాం: భారత్ బయోటెక్ సుచిత్ర ఎల్లా

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: కరోనా మహమ్మారికి వ్యాక్సిన్ కొనుగొని మనదేశంతోపాటు ఇతర దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తున్న హైదరాబాద్ ఫార్మా దిగ్గజం భారత్ బయోటెక్ సంస్థలోనూ కరోనా కలకలం సృష్టిస్తోంది. తమ సంస్థలోని 50 మంది ఉద్యోగులు కరోనా బారినపడ్డారని భారత్ బయోటెక్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుచిత్ర ఎల్లా ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు.

Bharat Biotech's Joint Managing Director Suchitra Ella's tweet saying 50 of their employees tested positive for COVID received bouquets and brickbats from netizens with some saying Covaxin was saving lives while a few questioned as to why the staff were not vaccinated.