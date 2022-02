బస్సులో కోడికి ఫుల్ టికెట్ కొట్టిన కండక్టర్.. షాక్ ఇచ్చిన అధికారులు; అసలీ కోడి కథ ఏంటంటే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణలోని పెద్దపల్లి జిల్లాలో వింతైన సంఘటన జరిగింది. ఆర్టీసీ బస్సులో కోడిని తీసుకువెళ్ళిన ఘటన చోటు చేసుకోగా, ఈ ఘటనలో ఆర్టీసీ బస్సు కండక్టర్ కోడికి కూడా రూ.30 ఫుల్ టికెట్ ఇచ్చాడు. ఈ సంఘటన తెలిసిన వారంతా కోడికి కూడా టిక్కెట్ ఉంటుందా అని ముక్కున వేలేసుకున్న పరిస్థితి చోటు చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ వార్త రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

The incident took place in Telangana,K Peddapalli district, the bus conductor gave a ticket for Rs 30, to the hen. Depo manager said they will take action on the conductor who gave a ticket to hen.