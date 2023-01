Viral Video: హైదరాబాద్ విమానంలో మహిళా సిబ్బంది పట్ల దౌర్జన్యం..!!

Telangana

హైదరాబాద్: విమానాల్లో తోటి ప్రయాణికులు, సిబ్బంది పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించే సందర్భాలు ఈ మధ్యకాలంలో మితిమీరిపోతున్నాయి. ఎయిరిండియా విమానంలో ముంబైకి చెందిన శంకర్ మిశ్రా అనే ప్రయాణికుడు తోటి ప్రయాణికురాలిపై మూత్రం పోసిన ఉదంతం దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఈ ఘటనను- డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ తీవ్రంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంది.

ఇద్దరు పైలెట్ల లైసెన్సులను మూడు నెలల పాటు రద్దు చేసింది. ఎయిరిండియా యాజమాన్యంపై 30 లక్షల రూపాయాల జరిమానా విధించింది. అటు ఎయిరిండియా కూడా మూత్రం పోసిన ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటోన్న శంకర్ మిశ్రాపై చర్యలు తీసుకుంది. నాలుగు నెలల పాటు విమానంలో ప్రయాణించకుండా నిషేధాన్ని విధించింది. పోలీసులు అతణ్ని అరెస్ట్ కూడా చేశారు.

#WATCH | "Unruly & inappropriate" behaviour by a passenger on the Delhi-Hyderabad SpiceJet flight at Delhi airport today



The passenger and & a co-passenger were deboarded and handed over to the security team at the airport pic.twitter.com/H090cPKjWV