జ్వరం వచ్చిన విద్యార్థినిపై లెక్చరర్ అమానుషం; రెండు కాళ్ళు కోల్పోయిన విద్యార్థిని!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా: తల్లి, తండ్రి, గురువు దైవంతో సమానం అంటారు. అంతటి మహోన్నత స్థానం ఇచ్చిన గురువు తన గురుతరమైన బాధ్యతను నిర్వర్తించకుండా, అకారణంగా ఓ విద్యార్థిని పట్ల అమానవీయంగా ప్రవర్తించిన ఘటన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. అనేక సందర్భాలలో విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాల్సిన గురువులు, తమ కఠినమైన నిర్ణయాలతో వారి జీవితాలను ప్రశ్నార్ధకం చేయడం ఆందోళన కలిగిస్తున్న అంశంగా మారింది.

English summary

The standing punishment given by the lecturer to a student who took leave for two days caused the student to lose both legs. The incident took place at Vemulawada Social Welfare Residential Women's Degree College of Rajanna Siricilla district.