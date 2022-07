బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో 600 మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత: దృశ్యాలు హృదయ విదారకం

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

ఆదిలాబాద్: నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసర ఆర్జీయూకేటీ(ఐఐఐటీ)లో శుక్రవారం మధ్యాహ్న భోజనం వికటించి 600 మందికిపై విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. మధ్యాహ్నం ఎగ్‌ఫ్రైడ్ రైస్ కలుషితం కావడం వల్లే విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారని ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. పీయూసీ-1, పీయూసీ-2 విద్యార్థుల మెస్‌లలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ రెండు మెస్ లకు ఒకే చోట భోజనం తయారు చేస్తారు.

Soon after the strong protest IIIT Basara in news again! Mass Food Poisoning at the campus and hundreds of students suffering @sgc_rguktb! Where have ur promises gone @SabithaindraTRS? R u listening @KTRTRS ??#tdpwithIIITBasara#SAVEIIITBASARA#massfoodpoisoning pic.twitter.com/YHVAXU1hz6