దొంగ జగన్, తండ్రి కంటే దుర్మార్గుడు -కేసీఆర్ బతికుండగా అది జరగదు -మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

కృష్ణా నదీ జలాల వినియోగంపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరింది. సరైన వర్షాలు కురవకపోతే ఏపీలో కరువు ఏర్పడే అవకావాలను పెంచుతూ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు వద్ద తెలంగాణ సర్కారు విద్యుత్ ఉత్పత్తిని చేయడాన్ని జగన్ సర్కారు తీవ్రంగా తప్పుపట్టగా, ఏపీకి నష్టం కలిగించే పని తాము చేయడంలేదని, హక్కుల మేరకే నీటిని వాడుకుంటున్నామని కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వాదిస్తున్నది. ముఖ్యమంత్రుల స్థాయిలోనే మాటల యుద్ధం మొదలుకావడంతో రెండు రాష్ట్రాల మంత్రులు ఆకాశమే హద్దుగా దూషణలకు దిగుతున్నారు. తాజాగా తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి.. ఏపీ సీఎం జగన్ పై పరుష పదజాలంతో విమర్శలు చేశారు..

Joining the war of words over Krishna water following the dispute between Andhra Pradesh and Telangana, Energy Minister G Jagadish Reddy attacked the AP government saying that it has been acting “arrogantly”. He said Telangana would continue to generate power through the hydropower plant until there is water in the Srisailam dam. Jagadish Reddy slams andhra chief minister ys jagan and late ys rajasekhar reddy.