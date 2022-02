కట్టు తప్పితే వేటు తప్పదు; బీజేపీలో ఆ నేతలకు బండి సంజయ్ సీరియస్ వార్నింగ్!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీలో అసంతృప్తి రాగాలు బయటపడుతున్నాయి. కొందరు నేతలు ఇప్పటికే రహస్య భేటీలు నిర్వహిస్తుండడంపై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ వారిపై పరోక్షంగా స్పందించారు. కరీంనగర్ జిల్లాలో జరిగిన బిజెపి జిల్లా పదాధికారుల సమావేశంలో పాల్గొన్న బండి సంజయ్ క్రమశిక్షణ అంశాన్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు.

English summary

Bandi Sanjay serious on bjp leaders who are conducting secret meetings. Bandi Sanjay warned that they will take serious action against them who are violating the party rules.