Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తీరుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ కు జాతీయ అధ్యక్షుడు లేడు. సొంత రాష్ట్రానికి అధ్యక్షుడిని ప్రకటించింది లేదు.. కానీ పక్క రాష్ట్రంలోని నాయకులను పిలిపించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అధ్యక్షుడిని కెసిఆర్ ప్రకటిస్తారట అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. కెసిఆర్ ఏపీ నాయకులు పిలిపించుకొని జాయిన్ చేసుకోవడం.. 100 ఎలుకలు తిన్న పిల్లి నంగనాచి లెక్క మాట్లాడడం అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బండి సంజయ్ పిలిచిన కేసీఆర్ కు సిగ్గు లేకుంటే వచ్చిన వాళ్ళకి అయినా సిగ్గు ఉండాలి అంటూ విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

BRS does not have a national president.. Without a president in the home state.. AP has a president? Bandi Sanjay targeted KCR's politics by saying that. Why are those who came not ashamed?