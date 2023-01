బండి సంజయ్ నియోజకవర్గం ఖరారు?

బీజేపీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడిగా పోటీచేస్తే కచ్చితంగా విజయం సాధించాలి. ఓటమి ఎదురు కాకూడదు.

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

భారతీయ జనతాపార్టీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేస్తారనే విషయం కొన్నాళ్లుగా రాజకీయ వర్గాల్లో నలుగుతోంది. మరోసారి ఆయన నియోజకవర్గం ఏదంటూ హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. పలు నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీచేయాలని బండికి వినతులు వస్తున్నప్పటికీ ఆయన ఎవరికీ సమాధానం ఇవ్వలేదు. వేములవాడ నుంచి పోటీచేయడం ఖాయమైందంటూ గతంలో బలంగా ప్రచారం జరిగింది. తాజాగా మరో నియోజకవర్గం పేరు తెరపైకి వచ్చింది.

English summary

The question of which constituency Bharatiya Janata Party Telangana President Bandi Sanjay will contest from in the next assembly elections has been buzzing in the political circles for years.