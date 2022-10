టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు ఎర కేసులో పోలీసులకు బిగ్ రిలీఫ్; రిమాండ్ కు అనుమతినిచ్చిన హైకోర్టు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ల వ్యవహారంలో తెలంగాణ హైకోర్టు పోలీసులకు ఊరటనిచ్చింది. ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ పోలీసులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను విచారణ జరిపిన హైకోర్టు ఏసీబీ కోర్టు రిమాండ్ రిపోర్ట్ ను కొట్టివేసింది. నిందితుల రిమాండ్ కు అనుమతి ఇస్తూ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిందితులు వెంటనే సైబరాబాద్ సీపీ ముందు లొంగిపోవాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వారిని మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరు పరచాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది.

English summary

Big relief for the police in the case of TRS MLAs purchase. The High Court allowed the remand of the three accused.