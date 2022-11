2023లో పవర్ కోసం బీజేపీ పవర్ ఫుల్ పాలిటిక్స్; మిషన్ తెలంగాణాపైనే ఫోకస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2023 ఎన్నికలను టార్గెట్ చేసుకొని కమలదళం బహుముఖ వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయం తీసుకుందా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారం చేపట్టాలని బిజెపి ఇప్పటి నుంచే రంగంలోకి దిగిందా? టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయ పార్టీ బీజేపీ నే అని చెప్పడం కోసం ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతుందా? రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అన్నట్టు సమరం సాగుతున్న వేళ వచ్చే ఎన్నికల సమరశంఖం ఇప్పటి నుంచే పూరిస్తుందా ? బీజేపీ మిషన్ తెలంగాణా కొనసాగుతుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

BJP has increased its aggressiveness for 2023 elections. A multi-pronged strategy will be implemented with the aim of power. Along with strengthening the party, it will go to people in different ways with bike rallies and padayatras and protests..