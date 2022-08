నువ్వా నేనా? వరంగల్ లో బహిరంగసభపై బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్; కొనసాగుతున్న టెన్షన్!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర, వరంగల్ నగరంలో నిర్వహించనున్న భారీ బహిరంగ సభ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలుగుతుందని బండి సంజయ్ ప్రజాసంగ్రామ యాత్రను నిలిపి వేయాలని పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేయగా, బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రను కొనసాగించడానికి కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో మళ్లీ బండి సంజయ్ పాదయాత్ర ఆపిన చోటు నుంచి తిరిగి కొనసాగించి, షెడ్యూల్ ప్రకారం వరంగల్లో బహిరంగ సభను 27వ తేదీన నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. అయితే మరో షాక్ ఇచ్చిన టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈసారి ఆర్ట్స్ కళాశాలలో అనుమతి ఇవ్వకుండా బిజెపికి చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఎవరెన్ని అవాంతరాలు సృష్టించినా ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర నిర్వహించి తీరుతామని, షెడ్యూల్ ప్రకారం వరంగల్ బహిరంగ సభను కూడా నిర్వహిస్తామని బిజెపి తేల్చి చెబుతోంది.

English summary

BJP vs TRS war continues over BJP public meeting in Warangal. The BJP has decided to approach the court and hold the meeting. The tension will continue with the TRS trying to block the meeting.