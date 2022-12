చంద్రబాబుపై యుద్ధం ప్రకటించిన BRS?

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి పార్టీని వీడిన నేతలందరినీ రమ్మనమని చంద్రబాబునాయుడు పిలుపునిచ్చారు. రెండు రాష్ట్రాలు వేర్వేరు అని, తెలంగాణను కలపడం గురించి మాట్లాడినవారిని విమర్శించారు. అయితే తన ప్రసంగం మొత్తంలో అభివృద్ధి గురించి, తానుచేసిన పనుల గురించి మాత్రమే చెప్పుకున్నారుకానీ భారత రాష్ట్ర సమితిని పల్లెత్తు మాట కూడా అనలేదు.

English summary

Chandrababu Naidu has called upon all the leaders who have left the party to strengthen the Telugu Desam Party in Telangana.