ఆ ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసులో రేవంత్ రెడ్డికి కొత్త ఆయుధం..!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసుతో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు రేవంత్ రెడ్డికి ఒక కొత్త ఆయుధాన్ని అందించాయి. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో బీజేపీని ఇరికించాలని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సిట్ దర్యాప్తుకు ఆదేశిస్తే, బీఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ చేస్తూ బిజెపి సి.బి.ఐ విచారణకు రంగం సిద్ధం చేసినట్టుగా తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఇది తెలంగాణా ప్రభుత్వం వర్సెస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్న చందంగా మారింది. అయితే సందట్లో సడేమియా అంటూ అటు బిజెపి ఇటు బీఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి ఈ కేసులో కొత్త ఎత్తుగడకు వ్యూహం సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఆయన వెల్లడించారు. ఇక తాజా ఆలోచనతో ఆ 12 మందికి చుక్కలు కనిపిస్తాయన్న చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

MLAs poaching case has given Revanth Reddy a new weapon. Revanth Reddy will complain to CBI to investigate 12 MLAs who have switched parties from Congress in this case.