మునుగోడు ఆర్వోపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సీరియస్.. వేటుకు ఛాన్స్; కారణం రోడ్ రోలర్!!

మునుగోడు ఉపఎన్నిక పోలింగ్ సమీపిస్తున్నకొద్దీ మునుగోడులో రాజకీయాలు కాక రేపుతున్నాయి. ప్రధాన పార్టీల నాయకులు అందరూ ఎన్నికల ప్రచారంలో దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఇండిపెండెంట్లు కూడా మేమేం తక్కువ కాదంటూ ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక మరోవైపు మునుగోడులో ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో కేటాయించిన గుర్తుల విషయంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య రగడ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. మునుగోడు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి గుర్తు విషయంలో చేసిన ఒక పని ఇప్పుడు రచ్చ గా మారింది.

The Central Election Commission has become serious about changing the road roller symbol in Munugode by-election. An explanation was ordered and there is a chance to change the returning officer.