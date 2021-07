Huzurabad : టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఎవరు-కేసీఆర్ మదిలో ఏముంది-సంచలనానికి తెరదీస్తారా..?

Telangana

హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక అభ్యర్థి విషయంలో టీఆర్ఎస్ భారీ కసరత్తు చేస్తోంది. ఈటలకు ధీటైన అభ్యర్థిని బరిలో దింపేందుకు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. సామాజిక సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. హుజురాబాద్‌లో మెజారిటీ వర్గాల మద్దతు పొందేలా అభ్యర్థిని ఖరారు చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పలువురి పేర్లను పరిశీలిస్తుండగా... ఇందులో కొన్ని పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. వీరిలో నుంచే ఒకరిని అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేస్తారా లేక ఎప్పటిలాగే అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ కేసీఆర్ మరో సంచలనానికి తెరదీస్తారా అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

TRS is doing a huge exercise in the case of Huzurabad by-election candidate. Tactical steps are being taken to bring the daring candidate into the ring. In view of the social equations ..CM KCR planning to finalize the candidate to get the support of the majority communities.