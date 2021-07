కౌశిక్.. నువ్వో శ్రీరెడ్డివి -సీఎంతో 5 గం -టీపీసీసీగా రేవంత్ రెడ్డి తొలి విజయం -కాంగ్రెస్ టికెట్ పొన్నంకే!

Telangana

oi-Madhu Kota

కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానం ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ఈటల రాజేందర్ బర్తరఫ్ తో మొలైన హైడ్రామా రోజుకో ఆసక్తికర మలుపు తిరుగుతున్నది. కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ గా భావించిన పైడి కౌశిక్ రెడ్డి సొంత పార్టీకే ఝలకిచ్చి, టీఆర్ఎస్ నుంచి బరిలోకి దిగుతున్నట్లు ప్రచారం చేస్తూ అడ్డంగా దొరికిపోవడం, ఆ వెంటనే ఆయనపై కాంగ్రెస్ వేటేయడం, ప్రతిగా టీపీసీసీ చీఫ్ రెవంత్ రెడ్డిని ముమైత్ ఖాత్ తో పోల్చుతూ కౌశిక్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడం తెలిసిందే.

ఇంటిదొంగను పట్టుకోవడం ద్వారా అధికార పార్టీ ఎత్తులకు రేవంత్ ఘాటైన కౌంటరిచ్చారు. ఇప్పడు కాంగ్రెస్ నేతలు కౌశిక్ పై ఎదురుదాడి చేస్తుండగా, అటు సీఎం కేసీఆర్.. హుజూరాబాద్ పై సీరియస్ గా ఫోకస్ పెంచారు. వివరాలివి..

రేవంత్‌కు పీసీసీ, కోతికి కొబ్బరి చిప్ప -కాంగ్రెస్‌కు మరో షాక్ -కొట్లాడేది టీఆర్ఎస్సే: కేటీఆర్ -రమణ తర్వాత..

English summary

congress leaders hits back on Padi Kaushik Reddy, comparing him with acress sri reddy for criticizing TPCC chief chief Revant Reddy and compared him with actress Mumait khan. it is learned that cm kcr held 5 hours long meeting on huzurabad by election. amid koushik reddy resign, ponnam prabhakar would be the congress candidate in huzurabad.