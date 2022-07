జోగులాంబతో పెట్టుకున్నావ్.. నీ పతనం మొదలైనట్టే కేసీఆర్: డీకే అరుణ హెచ్చరిక

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత మూడు రోజుల నుంచి కురుస్తున్న ఎడతెరిపిలేని వర్షాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో తీసుకున్న పలు కీలక నిర్ణయాలను ప్రకటించడం తో పాటు, తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులపై, కేంద్రంలోని బిజెపి పాలకులపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కేంద్రాన్ని టార్గెట్ చేసిన కేసీఆర్ తనదైన శైలిలో విమర్శల వర్షం కురిపించారు. కేంద్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం పై వివక్ష చూపుతోందని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక సుదీర్ఘంగా సాగిన కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ పై తెలంగాణ బిజెపి నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు.

English summary

BJP National Vice President DK Aruna gave warning to KCR insulting comments on jogulamba. commented that TRS leaders are worst and KCR is holding long press meets without going to the people.