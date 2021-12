ఒమిక్రాన్ థర్డ్ వేవ్ భయం వద్దు.!అన్ని ఆసుపత్రులను ఆధునీకరిస్తున్నామన్న మంత్రి హరీష్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కోవిడ్-19 ఒమిక్రాన్ థర్డ్ వేవ్ ను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామనే సంకేతాలనిస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. అందుకు తగ్గట్టుగానే వివిధ ఆసుపత్రుల్లో మౌళిక సదుపాయాల మీద దృష్టి సారించింది తెలంగాణ సర్కార్. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బాద్యతలను చేపట్టిన మంత్రి హరీష్ రావు ఆసుపత్రుల ప్రక్షాళన, సౌకర్యాలు, మెరుగైన సేవలు, అధునాతన వైద్య పరికరాల ఏర్పాటు తదితర కీలక అంశాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించినట్టు తెలుస్తోంది. మంగళవారం నిమ్స్ ఆసుపత్రిని సాంకేంతికంగా అప్ గ్రేడ్ చేసేందుకు పూర్తి సహకారం అందించిన మంత్రి హరీష్ రావు నేడు కొండాపూర్ లోని జిల్లా ఆసుపత్రిని ఆధునీకరించేందుకు రంగం సిద్దంచేసారు.

English summary

The Telangana government is signaling that it is ready to face the Covid-19 Omicron Third Wave. Minister Harish Rao, who is in charge of the medical health department, seems to be focusing on key issues such as the clean-up of hospitals, facilities, improved services, and the provision of advanced medical equipment.