పిల్లల పేరుతో వచ్చే పార్సిల్స్ లో డ్రగ్స్; తల్లిదండ్రులకు షాకింగ్ విషయం చెప్పిన పోలీసులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాప కింద నీరులా డ్రగ్స్ విస్తరిస్తోందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలంగాణలో 600 మంది యువత డ్రగ్స్ వాడుతున్నట్టు గుర్తించామని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సి వి ఆనంద్ వెల్లడించారు. మూడు అంతర్రాష్ట్ర డ్రగ్స్ ముఠాలను అరెస్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన సి పి ఆనంద్ పలు షాకింగ్ విషయాలను వెల్లడించారు.

English summary

Hyderabad City CP CV Anand said that there are drugs in the parcels that come in the name of children, so parents should open the parcels that come to children. It is said that 600 people are using drugs in Telangana.