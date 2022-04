ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్‌ బ్యాటరీ పేలుడు - వ్యక్తి మృతి : ముగ్గురికి గాయాలు - నిజామాబాద్ లో ఘటన..!!

Telangana

ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్‌ పేలటం ఈ మధ్య తరచూ వింటున్నాం. అయితే, ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఈ పేలుడు కారణంగా ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. గాయపడిన వాళ్లకు చికిత్స నిమిత్తం ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిజామాబాద్‌ టౌన్‌ సుభాష్ నగర్ లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పర్యావరణ రహితంగా వినియోగించేందుకు ఈ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ చేసారు. అయితే, పలు ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్ చేసిన వాహనాలు అక్కడికి అక్కడే పేలి పోతున్నాయి. మరొ కొన్ని మంటలకు మాడిపోతున్నాయి.

An 80-year-old man died and four others in his family suffered burn injuries after the battery of an electric scooter exploded Nizamabad district